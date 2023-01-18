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АНАЛІТИКА

Німецька нафтова компанія Wintershall Dea заявила про вихід з Росії

 

Керівництво Wintershall Dea, німецької компанії, що є найбільшим виробником сирої нафти та природного газу в країні, схвалило принципове рішення про вихід з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wintershall Dea.

"Наглядова рада Wintershall Dea схвалила принципове рішення правління про вихід з Росії. Як наслідок, Wintershall Dea має намір повністю вийти з Росії в упорядкованому порядку, дотримуючись усіх чинних законів і норм", - заявили в компанії.

В прес-службі компанії також повідомили, що вихід з РФ вартуватиме витрат в розмірі 5,3 мільярда євро.

"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності в Росії є недоцільним. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою. В останні місяці обмеження були введені урядом Росії щодо діяльності західних компаній у країні та зовнішнє втручання в роботу наших спільних підприємств унеможливили роботу Wintershall Dea в Росії як раніше, і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії", - сказав генеральний директор Wintershall Dea Маріо Мехрен.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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