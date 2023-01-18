У Словаччині провалились всі спроби сформувати нову коаліцію, будуть дострокові вибори

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер почне обговорення щодо проведення дострокових виборів після того, як його спроба сформувати більшість у парламенті після висловленого вотуму недовіри провалилася.

Про це Гегер заявив у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Уряд Гегера був повалений у грудні, коли його колишній правлячий партнер, партія "Свобода і солідарність" (SaS), приєдналася до опозиційних партій, щоб висловити вотум недовіри.

Гегер намагався сформувати нову більшість у 150-місному парламенті, але він здався після того, як у вівторок SaS відмовилася від переговорів.

"Відсьогодні я вважаю всі спроби створити нову більшість закритими", - сказав Гегер.

Він зазначив, що запросить політичних лідерів своєї колишньої коаліції на переговори в середу щодо проведення виборів пізніше цього року. Черговы вибори у Словаччині мали відбутися в лютому 2024 року.

"На цей момент осіння дата (виборів) виглядає найбільш реалістичною", - сказав Гегер.

Опитування показали, що опозиція, включаючи партію SMER колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, сьогодні лідирує.

Фіцо виступає проти поставок зброї в Україну, що означає потенційну зміну позиції країни НАТО щодо російського вторгнення.

SaS покинула уряд Гегера у вересні після розбіжностей з лідером правлячої партії OLANO Ігорем Матовичем, який після цього подав у відставку з посади міністра фінансів.