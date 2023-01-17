Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam

 

Сумарний добробут 81 найзаможнішої людини перевищує половину сукупного світового показника, свідчить доповідь благодійної організації Oxfam.

За останні два роки 1% найбагатших людей планети збільшили свої статки на $26 трлн, причому загальносвітовий показник зріс на $42 трлн. Тобто на найзаможніших довелося дві третини зростання, тоді як 99% населення, що залишилося, в сукупності збільшили свій статок всього на $16 трлн, випливає зі звіту, представленого на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Це вказує на те, що темпи накопичення коштів найбагатшими людьми прискорилися, зазначає CNBC.

Виконавчий директор Oxfam International Габріела Бухер закликала підвищити податки для надбагатих, заявивши, що це "неодмінна умова для скорочення нерівності та відродження демократії". На її думку, зміни в податковій політиці допоможуть впоратися з кризами, що продовжуються, у всьому світі.

"Оподаткування надбагатих людей і великих корпорацій - це вихід із сьогоднішніх криз, що накладаються одна на одну. Настав час зруйнувати зручний міф про те, що зниження податків для найбагатших призводить до того, що їхнє багатство якимось чином "просочується" до всіх інших" - сказав Бухер.

На 1% найбагатших людей припадає 45,6% загальносвітового стану, на 50% з найменшими доходами - лише 0,75%, згідно з розрахунками Oxfam. За останні два роки багатство мільярдерів у середньому збільшувалося на $2,7 млрд на добу.

Серед 1 тис. найбагатших людей всього 124 жінки та п'ять чорношкірих.

Верхні рівні ставок на доходи фізосіб стали нижчими і менш прогресивними, зазначається в доповіді. При цьому середня ставка податку на найбагатших в ОЕСР (включає 38 держав) знизилася з 58% 1980 року до 42% останнім часом. Для 100 країн середній показник ще нижче - близько 31%.

В результаті багато з найбагатших людей на планеті майже не сплачують податки. Наприклад, реальна податкова ставка в одного з найбагатших людей історії Ілона Маска, голови виробника електромобілів Tesla, становить 3,2%. Інша найбагатша людина - керівник Amazon.com Inc. Джефф Безос - сплачує податки за ставкою менше 1%. Тим часом один із ринкових трейдерів, з яким працює Oxfam в Уганді, Абер Крістін виплачує 40% доходів у вигляді податків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6897
  0,1316
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0190  0,00 0,01 40,6397  0,07 0,17
EUR 42,3362  0,03 0,08 43,3400  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес