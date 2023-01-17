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Євросоюз не встигає погодити 10-й пакет санкцій проти Росії до саміту Україна-ЄС - ЗМІ
14:05 17.01.2023 |
Європейський союз навряд чи встигне узгодити деталі десятого пакета санкцій проти Росії та Білорусі до саміту Україна-ЄС, що запланований на 3 лютого.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Сумніваюся, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії, цього разом зі значним компонентом щодо Білорусі, буде готовий до затвердження до чи під час саміту ЄС-Україна 3 лютого. Більш імовірно, що це станеться пізніше у лютому", - розповів він.
Польські ЗМІ раніше повідомляли, що у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій та сподіваються ухвалити його до саміту Україна-ЄС у Києві.
Іншою датою-орієнтиром для затвердження пакета називають річницю повномасштабного нападу РФ на Україну - 24 лютого.
З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також - синхронізацію санкцій щодо Білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти Росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора Росії.
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