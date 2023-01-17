Казахстан посилив правила в'їзду та перебування іноземців у країні

Уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду.

Новы правила почнуть діяти 27 січня, передає "Комерсант".

Раніше в республіці діяв так званий "візаран" - перетин кордону держави для відновлення термінів легального перебування. Завдяки цьому мігранти, у яких добігав кінця термін перебування в країні, могли виїхати за її межі і повернутися назад, "обнуливши лічильник".

Тепер термін перебування обмежений 90 календарними днями протягом кожного періоду 180 днів. У разі перевищення цього терміну іноземцю, який виїхав за межі країни, буде відмовлено у в'їзді. На тих, хто має дозвіл на тимчасове проживання, нові правила не поширюються.

Відмовитися від "візарану" пропонувало МВС Казахстану у листопаді 2022 року. Зміна міграційних правил пропонувалося з метою забезпечення контролю над в'їздом іммігрантів у країну, і навіть боротьби з нелегальною міграцією.

У 2022 році в Казахстан в'їхало понад 5,6 млн іноземців. За даними МВС країни, 2,9 млн з них були росіянами. Тільки у вересні до країни в'їхало 406 тис. росіян, здебільшого після оголошення Путіним мобілізації 21 вересня.