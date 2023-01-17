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АНАЛІТИКА

Ціни на російське дизпальне падають напередодні обмеження G7

 

У понеділок російське дизельне пальне з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) продавалося зі знижкою в 130 доларів США за метричну тонну для доставки в Європу, повідомляє Energy Intelligence.

«Час закінчується до того, як Європейський Союз 5 лютого заборонить імпорт російського палива, якраз у той момент, коли офіційні особи ЄС і G7 починають проявляти великий інтерес до ринкових цін, а цього тижня повинні початися переговори щодо обмеження ціни», - зазначає агентство.

Зі слів брокерів, кораблі вже зараз відчувають проблеми, а кілька покупців, що залишилися в Німеччині та Польщі, змогли завантажити лише кілька суден до кінцевого терміну.

Поточні російські ціни на ULSD повертаються до приблизно 39 доларів США за барель із надбавкою до поточного верхнього рівня цін на нафту G7. Джерела судноплавства оцінюють вартість транспортування російського палива з Приморська до Європи в приголомшливі 95 доларів за тонну, незважаючи на невелику відстань.

Європейські трейдери більше стурбовані тим, звідки буде надходити замінне паливо, ніж правилами, що регулюють ціни на російське ULSD, яке постачатиметься в інші країни. росія відіграє величезну роль на ринку дизельного палива в Європі, постачаючи близько 500 000 барелів палива на день, або близько половини загального імпорту в регіоні.

«Люди готуються до того, що неросійське стане нормою... але росія наразі все ще постачає продукт», - каже провідний лондонський брокер.

Ранні спроби замінити російський ULSD призвели до того, що Європа була завалена танкерами зі США, Індії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і навіть Китаю, у всіх яких все ще тече російське паливо. Ціни нижчі, ніж вони були до вторгнення росії в Україну.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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