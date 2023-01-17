Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лондон надасть медобладнання на 290 тисяч євро для України

 

Великобританія передасть намети для створення мобільних клінік у місцях, де медичні заклади були пошкоджені внаслідокросійських обстрілів, а також майже 80 ліжок, понад 30 тисяч халатів та інше медичне обладнання та матеріали, повідомило у вівторок, 17 січня Міністерство закордонних справ Великобританії.

Матеріали та обладнання на загальну суму близько 260 тисяч фунтів (близько 292 тисяч євро - Ред.) з запасів МЗС Великобританії передаються неурядовій медичній організації UK-Med, яка займається наданням медичної допомоги постраждалим унаслідок російських атак по Україні. Ця допомога буде використана в тому числі в Дніпрі, Полтаві, Львові та інших регіонах України "для посилення поточної роботи UK-Med зі створення мобільних клінік".

"Ця британська пожертва допоможе забезпечити медикам на передовій змогу і надалі надавати життєво важливу медичну підтримку тим, хто опинився в зоні конфлікту", - зауважив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

Він додав, що "жорстокі бомбардування Путіним" цивільного населення та інфраструктури по всій Україні і далі призводять до величезних людських жертв.

Раніше уряд Великобританії вже надавав UK-Med обладнання та фармацевтичні препарати на суму 300 тисяч фунтів (близько 338 тисяч євро - Ред.) для створення мобільних медичних клінік та навчання українських лікарів, медсестер та парамедиків роботі з масовими жертвами. Організація надає широкий спектр медичних послуг в Україні, від хірургічних втручань та первинної медичної допомоги до психосоціальної підтримки та навчання цивільного населення першій допомозі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0190  0,00 0,01 40,6397  0,07 0,17
EUR 42,3362  0,03 0,08 43,3400  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес