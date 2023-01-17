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АНАЛІТИКА

Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років

 

За підсумками 2022 року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть, з 1961 року. За прогнозами ця тенденція продовжиться, що спричинить серйозні наслідки для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Національного бюро статистики країни, населення Китаю скоротилося приблизно на 850 тисяч осіб і сьогодні становить 1,41 млрд осіб.

Рівень народжуваності минулого року становив 6,77 новонароджених на 1000 осіб порівняно з 7,52 - 2021 року, що стало найнижчим рівнем народжуваності за історію спостережень.

У Китаї також зареєстровано найвищий рівень смертності з 1974 року: 7,37 смертей на 1000 осіб, порівняно з 7,18 смертями роком раніше. Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю скоротиться на 109 мільйонів людей.

Більшість демографічного спаду є результатом політики Китаю щодо однієї дитини, яку він вів у період з 1980 по 2015 рік, а також суттєвих витрат на освіту, через які багато китайців відмовлялися мати більше однієї дитини в сім'ї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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