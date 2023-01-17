Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років
09:27 17.01.2023 |
За підсумками 2022 року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть, з 1961 року. За прогнозами ця тенденція продовжиться, що спричинить серйозні наслідки для економіки країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Національного бюро статистики країни, населення Китаю скоротилося приблизно на 850 тисяч осіб і сьогодні становить 1,41 млрд осіб.
Рівень народжуваності минулого року становив 6,77 новонароджених на 1000 осіб порівняно з 7,52 - 2021 року, що стало найнижчим рівнем народжуваності за історію спостережень.
У Китаї також зареєстровано найвищий рівень смертності з 1974 року: 7,37 смертей на 1000 осіб, порівняно з 7,18 смертями роком раніше. Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю скоротиться на 109 мільйонів людей.
Більшість демографічного спаду є результатом політики Китаю щодо однієї дитини, яку він вів у період з 1980 по 2015 рік, а також суттєвих витрат на освіту, через які багато китайців відмовлялися мати більше однієї дитини в сім'ї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Євросоюз не встигає погодити 10-й пакет санкцій проти Росії до саміту Україна-ЄС - ЗМІ
|Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони
|Казахстан посилив правила в'їзду та перебування іноземців у країні
|Ціни на російське дизпальне падають напередодні обмеження G7
|В уряді Німеччини визначились з новим міністром оборони
|Лондон надасть медобладнання на 290 тисяч євро для України
Бізнес
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно