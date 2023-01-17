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Єврокомісія хоче перших спільних в ЄС закупівель газу до літа
18:30 16.01.2023 |
Європейська комісія прагне, щоб країни ЄС почали спільно купувати газ задовго до літа, щоб уникнути кризи поставок наступної зими.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Після першої зустрічі представників країн Європейського Союзу для координації запланованих закупівель, Шефчович заявив, що він закликав країни-члени швидко взаємодіяти з учасниками ринку в своїх країнах, щоб оцінити обсяги газу, які вони будуть спільно купувати.
Шефчович попросив промисловість підтвердити, чи зацікавлені вони у приєднанні до схеми ЄС зі спільної закупівлі газу, яка, як сподівається Комісія, допоможе Європі заповнити виснажені сховища та домовитися про нижчі ціни за рахунок використання колективної купівельної спроможності країн.
"Ми працюємо за щільним графіком, щоб вчасно підготуватися до наступної зими і сезону поповнення сховищ", - сказав він.
Чиновники ЄС заявили, що деякі великі енергетичні компанії висловили небажання приєднуватися, оскільки вони вже можуть вести переговори щодо власних газових угод і сумніваються, що схема ЄС дасть нижчі ціни.
Комісія має намір опублікувати обсяги газу, які європейські країни планують спільно купувати, на початку весни, щоб залучити пропозиції від постачальників.
Країни ЄС повинні забезпечити участь своїх місцевих компаній в агрегації попиту на газ в обсягах, еквівалентних 15% газу, необхідного для заповнення сховищ цієї країни до 90% потужності.
В цілому по ЄС ця 15-відсоткова потреба становить близько 13,5 млрд кубометрів газу - це невелика частина від загального обсягу імпорту газу, який у 2021 році, за даними Євростату, становив 338 млрд кубометрів.
Нагадаємо, Німеччина відкрила свій другий термінал з прийому скрапленого природного газу, що є частиною її прагнення покласти край залежності від російських енергоносіїв.
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