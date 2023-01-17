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Річард Грант
Німеччина хоче імпортувати газ із Іраку, - Шольц
14:25 16.01.2023 |
Канцлер ФРН Олаф Шольц агітує за постачання газу з Іраку на тлі пошуку Німеччини заміни російського "блакитного палива" після широкомасштабної військової агресії проти України та запровадження санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначив Шольц після зустрічі з новим прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа ас-Судані у Берліні, Ірак "був би для нас дуже бажаним партнером у співпраці, коли справа доходить до імпорту газу та нафти до Німеччини".
Так, через Німеччину імпортований газ міг би надходити до інших країн Європи.
Шольц наголосив, що ФРН не хоче знову потрапити у залежність від окремих постачальників газу, як раніше залежала від Росії.
Своєю чергою Ас-Судані наголосив на намірі його країни й надалі нарощувати експорт газу.
"У нас амбітні плани щодо використання газу, що супроводжує видобуток нафти і спалюється в процесі. Ми показали ці можливості та запросили німецькі компанії інвестувати в цей сектор", - сказав він.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, Ірак посідає п'яте місце серед виробників нафти. Газ також експортується через LNG-термінал, відкритий у 2022 році Basra Gas Company.
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