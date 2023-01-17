Німеччина хоче імпортувати газ із Іраку, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц агітує за постачання газу з Іраку на тлі пошуку Німеччини заміни російського "блакитного палива" після широкомасштабної військової агресії проти України та запровадження санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначив Шольц після зустрічі з новим прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа ас-Судані у Берліні, Ірак "був би для нас дуже бажаним партнером у співпраці, коли справа доходить до імпорту газу та нафти до Німеччини".

Так, через Німеччину імпортований газ міг би надходити до інших країн Європи.

Шольц наголосив, що ФРН не хоче знову потрапити у залежність від окремих постачальників газу, як раніше залежала від Росії.

Своєю чергою Ас-Судані наголосив на намірі його країни й надалі нарощувати експорт газу.

"У нас амбітні плани щодо використання газу, що супроводжує видобуток нафти і спалюється в процесі. Ми показали ці можливості та запросили німецькі компанії інвестувати в цей сектор", - сказав він.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Ірак посідає п'яте місце серед виробників нафти. Газ також експортується через LNG-термінал, відкритий у 2022 році Basra Gas Company.

