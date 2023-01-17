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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США розпочали вишкіл 500 українських військових у ФРН

 

Американські збройні сили у неділю, 15 січня, розпочали розширену бойову підготовку близько 500 українських військовослужбовців на території Німеччини, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США, генерал Марк Міллі, пише

AP.

Міллі 16 січня збирається відвідати тренувальний полігон у баварському Графенвері та особисто ознайомитися з програмою вишколу. "Ми хочемо, щоб українці мали змогу успішно захищати свою країну", - сказав він.

За словами генерала, військовослужбовці, які прибули з України кілька днів тому, повернуться на поле бою в найближчі п'ять-вісім тижнів. В рамках підготовки їх вчитимуть краще пересуватися та координувати дії підрозділів розміром до батальйону в бою, використовуючи поєднання артилерії, бронетехніки та сухопутних сил.

Програма включатиме як аудиторні заняття, так і практику в польових умовах. Спочатку військових навчатимуть бойовій стрільбі, після чого відбудуться навчання на рівні відділення, взводу та роти, а згодом - маневри на рівні батальйону. Крім того, передбачається підготовка штабів батальйонів.

Підготовка до використання нових озброєнь

Генерал зауважив, що комплексні навчання, а також велика кількість нових озброєнь, артилерії, танків та інших транспортних засобів, які прямують до України, стануть ключем до допомоги українським військам у звільненні територій, захоплених Росією.

За його словами, мета полягає в тому, щоб вишколені підрозділи могли використовувати озброєння і обладнання, що надходить до України, "десь до того, як підуть весняні дощі". Міллі хоче переконатися, що вишкіл проводять за планом і українські військові мають все необхідне. Також він планує пересвідчитись, що підготовка буде узгоджуватися з постачанням зброї.

США вже вишколили понад 3100 українських військовослужбовців використовувати та обслуговувати різні види західних озброєнь, зокрема гаубиці, бронетехніку та реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Міллі зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення Росії США вже проводили подібні навчання українських підрозділів в лютому 2022 року, але після нападу РФ представники Національної гвардії та сили спеціальних операцій США покинули Україну. Тепер ця програма поновлюється. Європейські країни також проводять тренування українських підрозділів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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