Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

 

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у понеділок повідомила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про бажання залишити посаду, повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні я попросила канцлера звільнити мене від виконання цих обов'язків", - наводить агентство слова із заяви Ламбрехт.

У свою чергу Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що поки що невідомо, хто змінить Ламбрехт на посаді міністра оборони. Зокрема, серед її можливих наступників називали співголову Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, міністра праці Губертуса Гайля та уповноважену бундестагу у справах військовослужбовців Єву Хьогль.

Видання зазначає, що роботу Ламбрехт на посаді міністра оборони вже декілька місяців критикували, зокрема через повільні закупівлі обладнання для бундесверу та брак досвіду.

Водночас 19 січня очікується візит до Берліну шефа Пентагону Ллойда Остіна. На 20 січня на американській авіабазі Рамштайн заплановано зустріч представників оборонних відомств низки країн із питання військової допомоги Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0161  0,01 0,02 40,7096  0,02 0,06
EUR 42,3036  0,22 0,52 43,3164  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес