Ердоган вимагає від Швеції і Фінляндії видати 130 «терористів» задля вступу в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Швецію разом з іншими європейськими державами за терпимість до триваючої присутності терористів, заявивши, що видача терористів є обов'язковою умовою для того, щоб скандинавська країна заслужила право на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

"Ми сказали їм: "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО) в нашому парламенті", - сказав Ердоган на зустрічі з молоддю, маючи на увазі зобов'язання Швеції та Фінляндії в червні минулого року зайняти тверду позицію проти терористів, щоб отримати членство в НАТО.

"Перш за все, вони повинні видати близько 130 терористів для того, щоб їхні заявки пройшли через наш парламент, (але) на жаль, вони ще не зробили цього", - додав він.

Посилаючись на спільну пресконференцію, яку він провів у листопаді минулого року з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Ердоган сказав, що він попросив Швецію видати Туреччині підозрюваного в організації FETÖ Бюлента Кенеша, підкресливши важливість цього питання.

"Цікаво, що їхній суд відхилив депортацію Бюлента Кенеша до нас", - додав Ердоган.

Кенеш, колишній головний редактор газети Today's Zaman і підозрюваний член Терористичної організації Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), проживає у Швеції.

Говорячи про те, що демонстрації терористичної РПК часто можна побачити на вулицях столиці Швеції Стокгольма, Ердоган підкреслив, що Туреччина неодноразово попереджала Швецію про це, але, "незважаючи на наші попередження, на жаль, не було вжито жодних заходів для припинення демонстрацій РПК/ПРП".

Президент Туреччини також повідомив, що спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Туреччини у відповідь на "нещодавні провокації прихильників терористичного угруповання РПК, які відкрито здійснювалися у столиці Швеції Стокгольмі".

"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації в Швеції, це може призвести до ще більшого зростання напруженості в наших відносинах зі Швецією", - додав він.

Підкресливши, що терористичні угруповання присутні не тільки в Швеції і Фінляндії, Ердоган сказав, що їх також бачать в таких країнах, як Німеччина, Франція і Британія, незважаючи на те, що РПК знаходиться в офіційному списку терористичних угруповань Європейського Союзу.

Раніше в Ердогана заявили, що у Туреччини закінчується час для ратифікації заявок на членство в НАТО від Швеції і Фінляндії до проведення виборів, які очікуються в травні.