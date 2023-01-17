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Дубай зафіксував рекордну кількість угод з нерухомістю, «допомогли» росіяни
12:05 16.01.2023 |
Торік в Дубаї зареєстрували понад 86 тисяч угод з продажу житла, що є рекордною кількістю, а найбільшими покупцями стали росіяни.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані дубайської компанії Betterhomes.
Кількість угод за 2022 рік перевищила попередній рекорд у 80 тисяч у 2009 році. Торік було продано нерухомості на суму близько 56,6 млрд дол, що майже на 80% більше, ніж у 2021 році. Зростання цін сповільнилося до 11% в 2022 році з 21% роком раніше.
Росіяни були найбільшими міжнародними покупцями нерухомості в Дубаї в минулому році, коли місто стало "притулком" для громадян підсанкційної країни, що у лютому розпочала повномашстабну війну проти України.
Ринок нерухомості в Дубаї переломив тенденцію в більшій частині світу, де вартість житла впала на тлі зростання процентних ставок і похмурих перспектив зростання. Ціни і орендна плата в еміраті також підтримували банкіри, які рятуються від суворих обмежень в Азії, ізраїльськими інвесторами, криптовалютними мільйонерами і керівниками хедж-фондів після того, як місто послабило соціальні обмеження і лібералізувало закони, щоб зміцнити свої позиції в якості провідного бізнес-центру в регіоні.
Сектор нерухомості забезпечує більше третини економіки Дубая, одного з семи шейхств, що входять до складу Об'єднаних Арабських Еміратів.
Європейські покупці також домінували в операціях з нерухомістю в еміраті в минулому році, з британськими, італійськими та французькими покупцями-нерезидентами в першій п'ятірці. Громадяни Індії посіли третє місце, в той час як китайські покупці випали з першої п'ятірки, оскільки сувора політика "нульового ковіду" в країні обмежила подорожі.
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