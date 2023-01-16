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У Німеччині розпочав роботу другий LNG-термінал
09:50 16.01.2023 |
У місті Лубмін, яке розташоване на сході Німеччини, розпочав роботу другий в країні LNG-термінал для приймання зрідженого природного газу.
Про це повідомляє Tagesschau.
LNG-термінал розташований на спеціальному судні, яке приймає зріджений газ, конвертує його та подає на внутрішній ринок. На відміну від першого LNG-терміналу у Вільгельмсхафені, який був зафрахтований урядом Німеччини, об'єкт у Любміні на Балтійському морі експлуатується виключно приватним сектором.
Оператором термінала в Любміні буде компанія Deutsche Regas, яка отримала ліцензію на експлуатацію від міністра навколишнього середовища Тілль Бакхаус.
Основним призначенням термінала є постачання на схід Німеччини до 5,2 млрд кубометрів природного газу щорічно. Для порівняння, лише через "Північний потік-1" у 2021 році пройшло майже 60 млрд кубометрів газу.
Канцлер Олаф Шольц, який був присутній на відкриті, відзначив, що Німеччина проходить цю зиму без дефіциту газу та економічної кризи.
Загалом Німеччина хоче покрити близько третини свого поточного попиту на газ за рахунок плавучих LNG-терміналів взимку 2023/24 року. Третій термінал у Брунсбюттелі в Шлезвіг-Гольштейні буде відкрито найближчим часом.
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