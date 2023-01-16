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АНАЛІТИКА

РФ отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії

 

Щонайменше чотири супертанкери китайських компаній були залучені для вивезення російської нафти до Китаю в грудні 2022 - січні 2023 року, після того, як запроваджена країнами G7 заборона на надання суднових і страхових послуг обмежила можливості Росії постачати нафту в Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, продовжує купувати російську сировину, попри посилення західних санкцій, які Пекін назвав незаконними та односторонніми. Китайські НПЗ протягом багатьох років переробляли нафту з інших країн під санкціями Заходу, таких як Іран і Венесуела.

Втративши європейський ринок нафти через санкції, Росія змогла переорієнтувати експорт на покупців на сході, насамперед у Китаї та Індії. Остання стала основним покупцем Urals останніми місяцями, а російська марка - переважним імпортним ресурсом сировини в країні.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив у четвер на брифінгу для преси, що Індія купуватиме нафту скрізь, де вона зможе забезпечити найнижчу ціну.

Джерела в галузі повідомляють, що індійські НПЗ купують нафту Urals з постачанням у порти країни зі знижкою 15-20 доларів за барель.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

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