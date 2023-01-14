Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тайвань пропонує Україні допомогу з цифровою модернізацією

 

Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати цифрову інфраструктуру у межах допомоги з відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві. Вона наголосила на цифровізації системи освіти Тайваню, і що саме в цій галузі її країна може допомогти Україні.

"Тайвань вже надав гуманітарну допомогу Україні у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу", - зазначила Тан в інтерв'ю Reuters.

За заявою міністра, Тайвань поки що не мав офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але сама міністр підтримує особисті зв'язки з українськими колегами.

"Ми хочемо надати Україні ті самі можливості, завдяки яким у Тайвані створено транскультурну спільноту, що навчається, при тому, що в ній беруть участь дуже різні люди", - зауважила міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Тайвань
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5361
  0,1791
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0086  0,03 0,08 40,6862  0,01 0,03
EUR 42,0845  0,11 0,27 43,2572  0,22 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес