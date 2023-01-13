Норвегія інвестує 240 млн євро у виробництво артилерійських боєприпасів

Уряд Норвегії на тлі повномасштабних бойових дій в Україні розпорядився збільшити закупівлю артилерійських боєприпасів у норвезької компанії Nammo, на що буде спрямовано 2,6 мільярда норвезьких крон (240 мільйонів євро).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в п'ятницю оголосив норвезький уряд.

Як пояснив міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум, війна в Україні спричинилась до зростання попиту на зброю та боєприпаси.

"Забезпечення безпеки норвежців шляхом належної готовності є одним із головних завдань уряду. Цим замовленням уряд сприяє як готовності національного війська, так і підтримці України з боку Заходу", - зазначив він.

Рішення норвезького уряду ще повинне бути затверджене парламентом - Стортингом.

Зазначимо, що Nammo - один із небагатьох європейських виробників артилерійських снарядів, який має представництва в 11 країнах світу.

На тлі війни в Україні європейські союзники обговорювали можливість відновлення роботи заводів, де виготовляють артилерійські снаряди, що витрачаються швидкими темпами.