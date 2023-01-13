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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Норвегія інвестує 240 млн євро у виробництво артилерійських боєприпасів
18:15 13.01.2023 |
Уряд Норвегії на тлі повномасштабних бойових дій в Україні розпорядився збільшити закупівлю артилерійських боєприпасів у норвезької компанії Nammo, на що буде спрямовано 2,6 мільярда норвезьких крон (240 мільйонів євро).
Про це, як повідомляє "Європейська правда", в п'ятницю оголосив норвезький уряд.
Як пояснив міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум, війна в Україні спричинилась до зростання попиту на зброю та боєприпаси.
"Забезпечення безпеки норвежців шляхом належної готовності є одним із головних завдань уряду. Цим замовленням уряд сприяє як готовності національного війська, так і підтримці України з боку Заходу", - зазначив він.
Рішення норвезького уряду ще повинне бути затверджене парламентом - Стортингом.
Зазначимо, що Nammo - один із небагатьох європейських виробників артилерійських снарядів, який має представництва в 11 країнах світу.
На тлі війни в Україні європейські союзники обговорювали можливість відновлення роботи заводів, де виготовляють артилерійські снаряди, що витрачаються швидкими темпами.
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