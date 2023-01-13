Аналітики Європарламенту спрогнозували майбутнє РФ: нічого хорошого

Дослідницька група при Європейському парламенті в четвер представила серію доповідей про ключові проблеми 2023 року, одна з яких була присвячена перспективам Росії - жоден із запропонованих сценаріїв не є позитивним для Москви.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв'ю DW розповіла авторка доповіді про Росію, політична аналітикиня дослідницької служби Європарламенту Анна Капріле.

Капріле переконана, що перспектива демократичних перетворень у Росії надто далека, і країну спіткає доля наступної держави, що не відбулася, на карті світу - "гігантської Північної Кореї", щонайменше - імперії, що не відбулася.

Аналітикиня представила три сценарії розвитку подій у Росії. Перший сценарій, вона вважає, реалізується вже зараз: режим Владіміра Путіна еволюціонує в перебільшену версію самого себе в бік укорінення надавторитарного, надцентралізованого, напівтоталітарного або тоталітарного режиму.

Дедалі жорсткіші репресії та, можливо, запровадження воєнного стану дозволять федеральній і регіональній владі в Росії відповідати на вимоги війни, серед яких і нова хвиля мобілізації. Паралельно стрімко впроваджуватимуться і розширюватимуться програми ідеологічної обробки, розраховані насамперед на молодь.

Другий сценарій - це колапс Росії під вагою військових невдач і криз, що підірве довіру російського населення до чинного режиму. Уникнути краху режим Путіна міг би тільки замінивши його новою фігурою з більшим простором для маневру, вважає Капріле.

Однак заміна Путіна може виявитися нездійсненною: або сторони, що борються за владу, блокуватимуть одна одну, або до того моменту стане неможливо продовжувати війну проти України.

Далі ситуація, згідно з доповіддю Європарламенту, може розвиватися в протилежних напрямках і призвести або до справжньої зміни влади під проводом відомих лідерів опозиції, як-то Алєксєй Навальний, або до піднесення вкрай правих рухів, що набирають силу як наслідок військової риторики.

І це своєю чергою може призвести до малоймовірного, але вкрай небезпечного третього сценарію - розколу Російської Федерації.

Сценарій для України більш зрозумілий, вважає експертка Європарламенту: Європейський Союз надав їй статус кандидата на вступ. "Невідомо, коли вона зможе стати членом ЄС і наскільки це буде складно, але, на відміну від Росії, це конкретний сценарій", - резюмує Капріле.