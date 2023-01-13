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АНАЛІТИКА

Найбільше скорочення. Українці все менше просять статус захисту в ЄС, – Євростат

 

Протягом листопада 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зменшилася у 20 із 26 європейських країн. Найбільше скорочення зафіксовано у Польщі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

За даними Євростату, Польща надала тимчасовий захист на 14 510 українців менше порівняно з попереднім місяцем. За нею йдуть Болгарія та Ірландія - там їх стало менше на 4 420 та 2 005 відповідно. Кількість українців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, зменшилася на 1210 осіб. А найбільший приріст зафіксовано у Франції та Румунії: там стало на 5505 і 2320 більше українців, які отримали тимчасовий захист відповідно.

"Порівняно з жовтнем зменшилася кількість українських бенефіціарів тимчасового захисту в Польщі через зняття з реєстрації статусу тимчасового захисту. Подібне зниження вже було зареєстровано в жовтні порівняно з вереснем", - пояснює Євростат.

Тільки у березні, в перший місяць російського вторгнення в Україну, Польща надала тимчасовий захист 675 085 українцям. Це найвищий рекорд з усіх держав ЄС.

Більшість українців, яким надано тимчасовий захист в ЄС - це жінки. Найбільше за листопад їх було в таких країнах:

* Польща - 25 895 (64%);
* Німеччина - 20 855 (57%);
* Румунія - 6030 (56%);
* Франція - 6015 (68%);
* Італія - 5270 (69%).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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