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АНАЛІТИКА

Китай може зайняти місце Росії після введення дизельного ембарго – Bloomberg

 

Китай може стати ключовим постачальником дизельного пального до країн ЄС після введення дизельного ембарго на морські постачання російських нафтопродуктів, яке почне працювати з 5 лютого. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на слова галузевих експертів.

Як свідчать дані Vortexa Ltd., минулого року ЄС імпортував із Росії близько 220 млн барелів дизельного пального. Ці обсяги можна порівняти із 14 000 басейнами олімпійського розміру.

Однак навіть такі великі обсяги можна буде заповнити після європейського ембарго на російські нафтопродукти, упевнений глава відділу продуктів перероблення консалтингової компанії Facts Global Energy Юджин Лінделл. Зокрема завдяки зростанню енергетичного потенціалу Китаю, уточнив директор із досліджень Wood Mackenzie Ltd. Марк Вільямс.

"Найважливішим потенційним постачальником, хоч і непрямим, може виявитися Китай. Політика Пекіна змінює правила гри. Наразі країна володіє ключем до всіх надмірних переробних потужностей у всьому світі", - заявив Вільямс.

Водночас тенденція поступового заміщення російського дизельного пального почалася ще до набуття чинності європейського ембарго. До грудня минулого року частка Росії в сумарному імпорті впала з понад 50% приблизно до 40%, частково завдяки збільшенню постачань із Саудівської Аравії та Індії, підсумовують у статті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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