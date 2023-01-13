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Обсяг імпорту скрапленого газу у світі встановив рекорд
09:27 13.01.2023 |
Минулого року обсяг імпортованого на глобальному рівні скрапленого газу досяг рекордного рівня.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
"У 2022-му світ імпортував більше скрапленого газу, ніж будь-коли раніше, але війна в Україні призвела до того, що зростання зосереджувалося у багатих європейських країнах, а не бідніших азійських", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що за даними Refinitiv, минулого року глобально було імпортовано 409 млн тон скрапленого газу, у порівнянні із 386,6 млн тонн позаминулого року. При цьому найбільшим імпортером, яким раніше був Китай, стала Японія.
Reuters звертає увагу, що більшість азійських країн, які розвиваються, минулого року імпортували менше скрапленого газу, оскільки ціна на нього суттєво зросла після російського вторгнення до України. Натомість, платити вищі ціни могли дозволити собі багаті європейські країни, які суттєво наростили обсяги імпорту минулого року. "Скраплений газ, який не дістався Азії, потрапив до Європи, імпорт якою зріс на 59%, досягши в 2022-му 124,93 млн тонн, у порівнянні із 78,55 млн тонн роком раніше", - зауважує агентство.
Більшість зростання попиту перекрив американський газ, адже США експортували в 2022-му 52,06 млн тонн, а в 2021-му 21,5 млн тонн.
"Слід зазначити, що імпорт Європою російського скрапленого газу досяг рекордних 15,95 млн тонн в 2022 році, що більше, ніж 13,46 млн тонн в 2021-му", - стверджує Reuters.
Очікується, що ці тренди збережуться і в 2023-му: Європа продовжить нарощувати обсяги імпортованого скрапленого газу, а Азія поволі повертатиметься до вугільної генерації електроенергії.
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