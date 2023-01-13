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У Франції виявили мережу ріелторів, які допомагали олігархам РФ ухилятись від санкцій
09:10 13.01.2023 |
Франція проводить розслідування щодо агентів з нерухомості на Французькій Рів'єрі, оскільки є підозри, що вони допомагали російським олігархам обходити санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління боротьби з шахрайством міністерства економіки Франції.
У вересні було проведено операцію цільових розслідувань щодо агентств нерухомості в Приморських Альпах. Мова йде про департаменті, який включає ексклюзивний півострів Сен-Жан-Кап-Ферра.
У бюро боротьби з шахрайством кажуть, що 60% перевірених ними агентств або не знали про свої зобов'язання щодо санкцій, або не виконували їх. Серед порушень було зазначено, що деякі агенти з нерухомості не змогли перевірити, чи були імена їхніх клієнтів у реєстрі заморожування активів країни. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що участь ріелторів у реалізації санкцій є ключем до успіху заходів щодо заморожування активів.
"Це обов'язкова умова для припинення фінансування незаконної діяльності, зокрема, в контексті конфлікту в Україні", - йдеться у заяві.
Служба боротьби з шахрайством додала, що наразі вона надсилає звіти до казначейства Франції та органу боротьби з відмиванням грошей, щоб попередити їх про підозри в ухиленні від санкцій, з якими зіткнулися її посадові особи під час перевірок.
За останні десятиліття росіяни, які перебувають під санкціями, захопили частину найексклюзивнішої нерухомості на Французькій Рів'єрі.
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