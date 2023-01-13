Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Франції виявили мережу ріелторів, які допомагали олігархам РФ ухилятись від санкцій

 

Франція проводить розслідування щодо агентів з нерухомості на Французькій Рів'єрі, оскільки є підозри, що вони допомагали російським олігархам обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління боротьби з шахрайством міністерства економіки Франції.

У вересні було проведено операцію цільових розслідувань щодо агентств нерухомості в Приморських Альпах. Мова йде про департаменті, який включає ексклюзивний півострів Сен-Жан-Кап-Ферра.

У бюро боротьби з шахрайством кажуть, що 60% перевірених ними агентств або не знали про свої зобов'язання щодо санкцій, або не виконували їх. Серед порушень було зазначено, що деякі агенти з нерухомості не змогли перевірити, чи були імена їхніх клієнтів у реєстрі заморожування активів країни. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що участь ріелторів у реалізації санкцій є ключем до успіху заходів щодо заморожування активів.

"Це обов'язкова умова для припинення фінансування незаконної діяльності, зокрема, в контексті конфлікту в Україні", - йдеться у заяві.

Служба боротьби з шахрайством додала, що наразі вона надсилає звіти до казначейства Франції та органу боротьби з відмиванням грошей, щоб попередити їх про підозри в ухиленні від санкцій, з якими зіткнулися її посадові особи під час перевірок.

За останні десятиліття росіяни, які перебувають під санкціями, захопили частину найексклюзивнішої нерухомості на Французькій Рів'єрі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0419  0,02 0,05 40,6968  0,05 0,11
EUR 41,9732  0,02 0,06 43,0419  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на 11.01.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес