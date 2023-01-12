Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів, можливо найбільше у Європі
18:27 12.01.2023 |
На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини.
"Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для "зеленого переходу". З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо", - зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.
Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у "зеленому переході" Європи.
"Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером "зеленого переходу". Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність", - зазначила вона.
Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
ТОП-НОВИНИ
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
|Рада суддів обрала ще двох членів ВРП
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|74% європейців підтримують допомогу України з боку ЄС - опитування
|На півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів, можливо найбільше у Європі
|У Південній Кореї заговорили про ядерну зброю для стримання КНДР
|Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС
|Росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном
|Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені зерном з України
|Молдова відкриє можливість імпорту неросійського газу для українських замовників
Бізнес
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік