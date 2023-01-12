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АНАЛІТИКА

На півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів, можливо найбільше у Європі

 

На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини. 

"Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для "зеленого переходу". З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо", - зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.

Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у "зеленому переході" Європи. 

"Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером "зеленого переходу". Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність", - зазначила вона.

Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти. 
Ключові теги: Швеція
 

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