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АНАЛІТИКА

У Південній Кореї заговорили про ядерну зброю для стримання КНДР

 

Південна Корея розглядає можливість розміщення на своїй території чи виготовлення ядерної зброї. Таким чином Сеул хоче захиститися від ймовірних атак КНДР.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.

Відповідну заяву лідер країни зробив на засіданні Міністерства закордонних справ і Міністерства національної оборони у середу, 11 січня. Він зазначив, що не виключає можливості передислокації тактичної ядерної зброї в Південну Корею або створення власної у випадку, якщо загроза ядерного удару з боку Північної Кореї буде наростати.

"Якщо це станеться, нам не знадобиться багато часу, щоб мати її (ядерну зброю - ред.), враховуючи наші наукові та технологічні можливості", - сказав Юн Сук Йоль.

Пізніше ввечері представник офісу президента пояснив, що Південна Корея не має наміру створювати ядерну зброю і продовжує дотримувати договору про нерозповсюдження.

"Позиція Південної Кореї (щодо її зобов'язань щодо нерозповсюдження) не змінилася. Південна Корея не порушуватиме договір і продовжуватиме працювати разом зі Сполученими Штатами, щоб посилити стримування Північної Кореї", - заявив радник президента з національної безпеки Кім Те Хьо.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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