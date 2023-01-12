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АНАЛІТИКА

Росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном

 

Росія звинуватила свого союзника Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном.

Це випливає з коментаря речниці МЗС РФ Марії Захарової, оприлюдненого у четвер на сайті російського відомства, повідомляє "Європейська правда".

За словами Захарової, рішення Вірменії скасувати зустріч у Москві, заплановану на грудень минулого року, завадило переговорам щодо мирної угоди.

"Саме вірменське керівництво в останній момент скасувало приїзд міністра закордонних справ Вірменії Мірзояна. Це завадило обговорити не лише мирний договір, а й інші нагальні питання вірмено-азербайджанської нормалізації, включаючи ситуацію навколо Лачинського коридору", - заявила Захарова.

Вона сказала, що "якщо вірменські партнери справді зацікавлені у вирішенні зазначених проблем у руслі комплексної реалізації тристоронніх домовленостей на найвищому рівні, то замість того, щоб займатися схоластикою, необхідно продовжити спільну роботу". 

"Російська пропозиція надати майданчик для вірмено-азербайджанських переговорів щодо мирного договору залишається чинною", - додала Захарова.

Ця заява ще раз показує, що відносини між Москвою та Єреваном загострилися в розпал війни Росії з Україною. Останнім часом Вірменія неодноразово зазначала, що не відчуває належної підтримки РФ в конфлікті з Азербайджаном.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян в грудні розкритикував РФ через примус до поступок Азербайджану та приєднання до "Союзної держави".
 

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