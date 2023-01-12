Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія намагається досягти стабільності економіки завдяки продажу китайських юанів
12:53 12.01.2023 |
Росія відновить валютні інтервенції шляхом продажу юаней з 13 січня, підкресливши чимраз більше значення китайської валюти в зусиллях Москви щодо забезпечення економічної стабільності в умовах західних санкцій, пише Reuters.
Міністерство фінансів Росії заявило, що з 13 січня продасть 54,5 млрд рублів ($798 млн) в іноземній валюті на тлі зниження доходів від нафти та газу.
У Росії, де після розпаду Радянського Союзу в 1991 році панував долар США, китайський юань став основним гравцем після введення західних санкцій.
Його частка на валютному ринку в листопаді досягла 48% проти менш ніж 1% на початку 2022 року. Центральний банк Росії заявив, що проводитиме валютні операції на ринку юанів Московської біржі.
Відомо, що бюджет Росії на 2023 рік базується на ціні нафти Urals близько $70,1 за барель, хоча основна російська нафта зараз торгується на рівні нижче $50 за барель.
За даними МВФ, цього року номінальний ВВП Росії, ймовірно, становитиме $2,14 трильйона, що є найвищим показником із 2013 року.
Агенція зазначає, що після того, як Захід ввів найсуворіші санкції в сучасній історії через війну в Україні, економіка Росії дедалі більше повертається в бік Китаю. Китайські студенти стікаються в російські університети, китайська мова прикрашає вивіски в туристичних місцях Москви поряд з англійською та російською мовами, а президент РФ Володимир Путін анонсує безмежне партнерство з президентом Сі Цзіньпіном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
|Герасимов замість Суровікіна. Що означає зміна керівництва угруповання військ РФ проти України
|Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
|Росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном
|Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені зерном з України
|Молдова відкриє можливість імпорту неросійського газу для українських замовників
|Росія намагається досягти стабільності економіки завдяки продажу китайських юанів
|Румунія знову просить Україну визнати, що молдовської мови не існує
|Литва поставить Україні шведські зенітні установки L70, вони можуть вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км
Бізнес
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц