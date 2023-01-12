Росія намагається досягти стабільності економіки завдяки продажу китайських юанів

Росія відновить валютні інтервенції шляхом продажу юаней з 13 січня, підкресливши чимраз більше значення китайської валюти в зусиллях Москви щодо забезпечення економічної стабільності в умовах західних санкцій, пише Reuters.

Міністерство фінансів Росії заявило, що з 13 січня продасть 54,5 млрд рублів ($798 млн) в іноземній валюті на тлі зниження доходів від нафти та газу.

У Росії, де після розпаду Радянського Союзу в 1991 році панував долар США, китайський юань став основним гравцем після введення західних санкцій.

Його частка на валютному ринку в листопаді досягла 48% проти менш ніж 1% на початку 2022 року. Центральний банк Росії заявив, що проводитиме валютні операції на ринку юанів Московської біржі.

Відомо, що бюджет Росії на 2023 рік базується на ціні нафти Urals близько $70,1 за барель, хоча основна російська нафта зараз торгується на рівні нижче $50 за барель.

За даними МВФ, цього року номінальний ВВП Росії, ймовірно, становитиме $2,14 трильйона, що є найвищим показником із 2013 року.

Агенція зазначає, що після того, як Захід ввів найсуворіші санкції в сучасній історії через війну в Україні, економіка Росії дедалі більше повертається в бік Китаю. Китайські студенти стікаються в російські університети, китайська мова прикрашає вивіски в туристичних місцях Москви поряд з англійською та російською мовами, а президент РФ Володимир Путін анонсує безмежне партнерство з президентом Сі Цзіньпіном.