Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія подовжила роботу вугільної електростанції через війну в Україні
09:49 12.01.2023 |
Через викликану російським вторгненням до України енергетичну кризу, уряд Британії вирішив щонайменше на два роки продовжити роботу великої вугільної електростанції.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише The Guardian.
"Вугільна електростанція у Нотінгемширі працюватиме на два роки довше, ніж заплановано, після закликів міністрів, викликаних енергетичною кризою у Великобританії", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що збудована наприкінці 1960-их електростанція у місті Раткліфе-он-Соар мала закритися в 2022-му, але минулого року їй дозволили працювати до 31 березня 2023. Тепер же цей термін було перенесено на вересень 2024-го.
Видання зауважує, що необхідність продовжити роботу цієї електростанції викликана терміновою відмовою Об'єднаного королівства та багатьох інших європейських країн від російських енергетичних ресурсів.
Нагадаємо: останні кілька років уряд Британії докладає значних зусиль до відмови від вугілля для генерації енергії. Якщо у минулому десятиріччі понад 40% електроенергії Великобританії вироблялося за допомогою спалювання вугілля, то минулого року цей показник склав усього 1,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
|Герасимов замість Суровікіна. Що означає зміна керівництва угруповання військ РФ проти України
|Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
|Росія звинуватила Вірменію в зриві мирних переговорів з Азербайджаном
|Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені зерном з України
|Молдова відкриє можливість імпорту неросійського газу для українських замовників
|Росія намагається досягти стабільності економіки завдяки продажу китайських юанів
|Румунія знову просить Україну визнати, що молдовської мови не існує
|Литва поставить Україні шведські зенітні установки L70, вони можуть вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км
Бізнес
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц