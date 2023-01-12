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АНАЛІТИКА

Британія подовжила роботу вугільної електростанції через війну в Україні

 

Через викликану російським вторгненням до України енергетичну кризу, уряд Британії вирішив щонайменше на два роки продовжити роботу великої вугільної електростанції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише The Guardian.

"Вугільна електростанція у Нотінгемширі працюватиме на два роки довше, ніж заплановано, після закликів міністрів, викликаних енергетичною кризою у Великобританії", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що збудована наприкінці 1960-их електростанція у місті Раткліфе-он-Соар мала закритися в 2022-му, але минулого року їй дозволили працювати до 31 березня 2023. Тепер же цей термін було перенесено на вересень 2024-го.

Видання зауважує, що необхідність продовжити роботу цієї електростанції викликана терміновою відмовою Об'єднаного королівства та багатьох інших європейських країн від російських енергетичних ресурсів.

Нагадаємо: останні кілька років уряд Британії докладає значних зусиль до відмови від вугілля для генерації енергії. Якщо у минулому десятиріччі понад 40% електроенергії Великобританії вироблялося за допомогою спалювання вугілля, то минулого року цей показник склав усього 1,5%.
Ключові теги: Британія
 

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