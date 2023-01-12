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АНАЛІТИКА

До Нідерландів прибула велика партія танків зі США

 

До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.

"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.

Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:

* танки М-1 Abrams;
* БМП Bradley.

До слова, ЗС Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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