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До Нідерландів прибула велика партія танків зі США
09:08 12.01.2023 |
До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.
"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.
Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:
* танки М-1 Abrams;
* БМП Bradley.
До слова, ЗС Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.
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