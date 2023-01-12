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АНАЛІТИКА

ПРООН та уряд Японії передали рятувальникам спеціальне захисне обладнання для розмінування

 

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримали від Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії партію спеціального захисного обладнання для проведення розмінування загальною вартістю $195 тис. (7,2 млн грн).

Як повідомляється в пресрелізі представництва ПРООН, поширеному в середу, партія обладнання містить міношукачі, переносні автомобільні радіостанції, бронежилети та шоломи.

Церемонія передання відбулася у приміщенні ДСНС у Києві у присутності посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди та помічниці генерального секретаря ООН та директора Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іванни Живкович.

"Для ПРООН багаторічне партнерство з ДСНС є пріоритетом у подоланні викликів війни та підтримці швидкого та безпечного відновлення України, - сказала Живкович. - Завдяки стратегічній допомозі від уряду Японії, яка стала однією з перших країн-донорів, що надала суттєву фінансову підтримку, ми можемо бути впевнені в можливості України забезпечити умови для безпечного повернення своїх громадян".

За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 30% території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Мацуда сказав: "Знешкодження мін, боєприпасів, які не вибухнули, та уламків, що містять токсичні речовини, є важливим кроком до відновлення та реконструкції". Він висловив сподівання, що "обладнання, яке уряд Японії надасть через ПРООН, значно сприятиме відновленню України, й незабаром настане день, коли народ України зможе жити у мирі".

Голова ДСНС Сергій Крук подякував послу та додав: "Ми ніколи не припинимо захищати безпеку наших людей. Маючи відповідне оснащення, ми зможемо більш ефективно виконувати свої завдання".

Раніше в рамках проєкту "Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів" ПРООН передала для ДСНС протиударні окуляри, захисні наколінники та налокітники, ноші для тактичних вантажів, ноутбуки, принтери, GPS-навігатори, лазерні далекоміри, компаси та біноклі. ПРООН також провела тренінги для команд, які виконують розчищення завалів, і представників місцевої влади щодо поводження з вибухонебезпечними предметами та небезпечними відходами під час розчищення завалів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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