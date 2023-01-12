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Норвегія передала Україні 10 збірних мостів
21:47 11.01.2023 |
В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. Так, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок із гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.
Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.
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