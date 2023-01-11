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АНАЛІТИКА

У США затримуються всі рейси через збій у системі NOTAM

Усі внутрішні рейси США були призупинені до 09:00 ранку (14:00 за Гринвічем) через збій у системі сповіщень національної системи контролю.

Ця система сповіщає пілотів про потенційну небезпеку на маршрутах польотів.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) каже, що працює над відновленням системи після збою, який стався по всій країні.

У своїй заяві Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило, що деякі функції вже почали відновлювати, але "операції у Національній системі повітряного простору залишаються обмеженими".

FAA обіцяє інформувати про подальшу ситуацію.

Американські авіалінії заявили, що збій вплинув на "всі рейси усіх перевізників".

Водночас United Airlines повідомили, що затримують усі свої внутрішні рейси, поки не отримують більше інформації від FAA.

Техаський міжнародний аеропорт Остін-Бергстром підтвердив у твіттері, що "збій у системі FAA спричинив наземну зупинку літаків у техаському та інших аеропортах по всій країні".

За його словами, пасажири, які прибувають і відлітають, повинні зачекати.

Користувачі соцмереж також повідомляють про затримки рейсів і збої по всій країні.

Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив, що він зв'язався з у середу вранці, і що вони працюють над "швидким і безпечним" вирішенням проблеми.

Ключові теги: США
 

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