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АНАЛІТИКА

Франція відновить три мости в Чернігівській області

 

Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство інфраструктури України.

Один з мостів вже зібраний і встановлений на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.

Франція відновить три мости в Чернігівській області

 

Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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