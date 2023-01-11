Уряд Швеції планує побудову нових ядерних реакторів у країні

Уряд Швеції представив пропозицію, яка дозволить будувати нові ядерні реактори.

Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон під час пресконференції разом з міністром з питань клімату та навколишнього середовища Роміною Пурмохтарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Ми підемо в Риксдаг з пропозицією, щоб мати можливість розвивати атомну енергетику в більшій кількості місць", - заявив Крістерссон.

Пропозиція дозволить будувати нові ядерні реактори. Йдеться про зняття обмеження, яке зараз є в Екологічному кодексі, де йдеться про те, що Швеція може мати максимум десять реакторів в експлуатації.

Також має бути знято обмеження, що реактори можуть бути лише в трьох місцях. Сьогодні ядерні реактори є в трьох місцях: Форсмарк, Оскарсхамн та Рінгхалс.

"Потрібно мати можливість будувати більше реакторів у більшій кількості місць, ніж можна було зробити до цього часу", - вважає прем'єр.

Прем'єр-міністр вважає, що цей захід є вирішальним кроком в обіцяному розширенні шведської ядерної енергетики.

За словами міністра клімату, нові реактори повинні мати можливість будуватися там, де вони приносять найбільшу користь. Це можуть бути менші реактори.

"Ми також бачимо, що інші країни будують малі реактори замість кількох великих. Ми також хочемо, щоб законодавство дозволяло будувати різні типи реакторів. Законодавство має бути адаптоване до нових технологій і тих змін, які відбуваються", - сказала Пурмохтарі.

Речник Партії зелених Пер Болунд написав у Твіттері, що пропозиція уряду - це неправильний шлях.

"Коли сусідні країни інвестують значні кошти у вітроенергетику, уряд застряг у своїй ядерній зацикленості. Докладіть зусиль, щоб дати дозвіл на вітроелектростанції, проєкти яких знаходяться на столі уряду (більше виробництва, ніж вся ядерна енергетика Швеції, і набагато швидше будуються)", - написав він.