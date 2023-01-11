Фінансові новини
- |
- 11.01.23
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС і НАТО створили робочу групу для захисту критичної інфраструктури
11:49 11.01.2023 |
ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.
Про це на спільному брифінгу з генсеком НАТО у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Вона підкреслила, що на засіданні Єврокомісії спільно з і Столтенбергом у середу обговорять посилення співпраці ЄС і НАТО у сфері безпеки критичної інфраструктури.
"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", - сказала глава Єврокомісії.
"Це робоча група, у якій наші експерти з НАТО і ЄС будуть працювати спільно для ідентифікації ключових загроз для критичної інфраструктури, для вивчення стратегічних уразливих місць, які у нас є, а також, звісно, для розробки ключових принципів, щоби покращити нашу стійкість та для висунення пропозицій пом'якшувальних дій і заходів щодо усунення наслідків", - додала вона.
Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: це транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос. "І, звичайно, ми повідомлятимемо держави-члени і союзників про наші результати", - сказала фон дер Ляєн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада купує NASAMS для України
|Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ, - WSJ
|Литва передасть Україні зенітні системи – президент
|Норвегія передала понад 100 генераторів українським прикордонникам
|Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
|У США затримуються всі рейси через збій у системі NOTAM
|Всесвітній економічний форум назвав головні світові проблеми на найближчих 10 років
Бізнес
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility