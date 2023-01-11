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АНАЛІТИКА

ЄС і НАТО створили робочу групу для захисту критичної інфраструктури

 

ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

Про це на спільному брифінгу з генсеком НАТО у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вона підкреслила, що на засіданні Єврокомісії спільно з і Столтенбергом у середу обговорять посилення співпраці ЄС і НАТО у сфері безпеки критичної інфраструктури.

"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", - сказала глава Єврокомісії.

"Це робоча група, у якій наші експерти з НАТО і ЄС будуть працювати спільно для ідентифікації ключових загроз для критичної інфраструктури, для вивчення стратегічних уразливих місць, які у нас є, а також, звісно, для розробки ключових принципів, щоби покращити нашу стійкість та для висунення пропозицій пом'якшувальних дій і заходів щодо усунення наслідків", - додала вона.

Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: це транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос. "І, звичайно, ми повідомлятимемо держави-члени і союзників про наші результати", - сказала фон дер Ляєн.
Ключові теги: ЄС
 

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