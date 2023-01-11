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АНАЛІТИКА

Китай відновлює закупівлю якісного вугілля в Австралії, не знайшовши його в рф

 

Китай поступово відновлятиме імпорт австралійського вугілля, який був зупинений у 2020 році через звинувачення Пекіна з боку Австралії в поширенні ковіду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це рішення було ухвалено після того, як лідери Китаю та Австралії зустрілися вперше за шість років на саміті G-20 у листопаді. Воно також пов'язане з тим, що ціни на паливо для виробництва електроенергії різко зросли через західні санкції щодо росії.

Відчуваючи дефіцит енергоресурсів, китайські покупці зверталися до Індонезії за енергетичним вугіллям, а також до Монголії і росії - за коксом, але ці країни не змогли забезпечити постачання високоякісного вугілля для виробництва електроенергії та сталі, яке раніше надходило з Австралії.

Зазначається, що Пекін хоче уникнути повторення загальнонаціональних відключень електроенергії через дефіцит вугілля в кінці 2021 року. Виробництво майже 60% електроенергії Китаю залежить від цього енергоносія.
 

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