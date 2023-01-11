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АНАЛІТИКА

Нацбанк Швейцарії торік зафіксував рекордні 140 мільярдів доларів збитків

 

Швейцарський національний банк зафіксував річний збиток в 132 млрд швейцарських франків (143 млрд доларів США) в 2022 році - збиток є найбільшим за всю 115-річну історію банку.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву банку.

Зазначається, що падіння фондових ринків і ринків із фіксованою прибутковістю вдарило по вартості портфеля акцій і облігацій банку.

Негативний вплив також зробило зміцнення швейцарського франка.

Так, оголошений у понеділок показник ознаменував відкат від прибутку в 26 млрд франків у 2021 році і є набагато більшим, ніж попередній рекордний збиток у 23 млрд франків, зафіксований у 2015 році. Це еквівалентно трохи більше, ніж річний ВВП Марокко.

SNB опублікує детальні річні показники 6 березня.

При цьому банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті - понад 800 млрд франків у вигляді акцій та облігацій, які він купив у ході тривалої кампанії з ослаблення швейцарського франка.
За матеріалами: Економічна правда
 

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