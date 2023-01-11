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Індія не виключає обмежень на закупівлю нафти з РФ у разі зростання цін, - Telegraph
08:48 11.01.2023 |
Уряд Індії уважно стежить за можливими додатковими санкціями Євросоюзу щодо російської нафти. Якщо ціна за нафту перевищить 60 доларів за барель, Нью-Делі може ввести обмеження на закупівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph India.
Джерела видання повідомляють, що обмеження не вплинуло на імпорт російської нафти, оскільки зараз ціна становить 53-56 доларів за барель.
Проте уряд зважує варіанти дій, якщо ціна перевищить 60 доларів за барель - тоді закупівлі будуть обмежені - або якщо ЄС ухвалить рішення про запровадження всеосяжних вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту.
Росія залишається головним експортером нафти в Індію третій місяць поспіль у грудні, поставляючи 1,17 млн барелів на день сирої нафти - рекордний показник за всю історію. Імпорт у грудні був на 24% вищим, ніж у листопаді, причому основними покупцями стали приватні нафтопереробні компанії.
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