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АНАЛІТИКА

Світовий банк знизив прогнози росту глобального ВВП, попередивши про рецесію

 

Світовий банк знизив прогнози зростання економіки для більшості країн і регіонів та попередив, що нові несприятливі шоки можуть привести світову економіку до рецесії.

Про це пише Bloomberg.

Так, глобальний ВВП у 2023 році, ймовірно, зросте на 1,7% - це приблизно вдвічі менше темпів, прогнозованих у червні.

Це буде третій найгірший результат за останні три десятиліття, зокрема, після скорочень 2009 та 2020 років.

Світовий банк також скоротив свої оцінки росту економіки на 2024 рік, заявивши, що стійка інфляція та більш високі процентні ставки є одними із ключових причин.

Банк також акцентував увагу на вплив вторгнення РФ в Україну та зниження інвестицій.

Президент Світового банку Девід Малпас заявив, що ВВП у країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, наприкінці наступного року буде приблизно на 6% нижче за рівень, що очікувався напередодні пандемії COVID-19.

Світовий банк також закликав до "значного збільшення" інвестицій для країн, що розвиваються, включаючи нове фінансування з боку міжнародного співтовариства та перерозподіл існуючих витрат, таких як неефективні сільськогосподарські та паливні субсидії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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