G7 готують дві граничні ціни на російські нафтопродукти — Reuters

Коаліція Групи семи (G7) намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну ціну на нафтопродукти, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу - для тих, що торгуються зі знижкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

З 5 лютого, коли наберуть чинності санкції ЄС щодо заборони на імпорт російських нафтопродуктів, коаліція Групи семи також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, гас і мазут, щоб ще більше зменшити доходи москви від експорту енергоносіїв і її здатність фінансувати своє вторгнення в Україну.

Зазначається, що обмежити ціни на російські нафтопродукти складніше, ніж встановити ліміт ціни лише на сиру нафту, тому що існує багато нафтопродуктів і їхня ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються.

За словами співрозмовника, дизельне паливо та гас, які, як правило, торгуються з надбавкою до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою.

Він додав, що саме тому G7 розглядає дві граничні ціни.

Як повідомлялося, 5 грудня набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії. Гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

G7, Євросоюз і Австралія оголосили про введення обмеження ціни на міжнародну торгівлю російською нафтою в розмірі $60 за барель з метою скорочення можливостей кремля фінансувати війну проти України. Крім того, це дозволяє залишити стабільними обсяги поставок нафти на глобальний ринок.