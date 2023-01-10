Фінансові новини
- |
- 10.01.23
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО і ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю, яка враховує загрози Росії
13:07 10.01.2023 |
Європейський Союз та Північноатлантичний альянс підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю - першу за останні п'ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".
"Ми щойно підписали третю спільну декларацію ЄС-НАТО для подальшого поглиблення стратегічного партнерства. Це важливіше ніж будь-коли...Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", - сказав Столтенберг.
За його словами, російський режим прагне змінити безпековий порядок в Європі і контролювати всіх своїх сусідів.
"Тому ми повинні зміцнювати трансатлантичні зв'язки, зміцнювати партнерство між ЄС та НАТО і маємо зміцнювати нашу підтримку України", - сказав генсек.
Столтенберг відзначив, що поведінка Китаю також вимагає відповідного реагування союзників.
Першу спільну декларацію підписали у 2016 році, другу - у 2018 році. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.
Дивіться також відеоблог ЄвроПравди з міжнародним прогнозом для України на 2023 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Швеція надасть САУ Archer Україні
|США мають план допомоги Україні на весь 2023 рік
|НАТО і ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю, яка враховує загрози Росії
|В Італії пояснили затримку з передачею системи ППО для України
|Новий пакет допомоги Україні може змінити динаміку війни, - Держдеп
|Аналітики змоделювали 24 сценарії війни США проти Китаю за Тайвань
Бізнес
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu