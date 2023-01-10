НАТО і ЄС підписали оновлену декларацію про співпрацю, яка враховує загрози Росії

Європейський Союз та Північноатлантичний альянс підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю - першу за останні п'ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми щойно підписали третю спільну декларацію ЄС-НАТО для подальшого поглиблення стратегічного партнерства. Це важливіше ніж будь-коли...Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", - сказав Столтенберг.

За його словами, російський режим прагне змінити безпековий порядок в Європі і контролювати всіх своїх сусідів.

"Тому ми повинні зміцнювати трансатлантичні зв'язки, зміцнювати партнерство між ЄС та НАТО і маємо зміцнювати нашу підтримку України", - сказав генсек.

Столтенберг відзначив, що поведінка Китаю також вимагає відповідного реагування союзників.

Першу спільну декларацію підписали у 2016 році, другу - у 2018 році. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.

Дивіться також відеоблог ЄвроПравди з міжнародним прогнозом для України на 2023 рік.