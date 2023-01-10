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Аналітики змоделювали 24 сценарії війни США проти Китаю за Тайвань
12:36 10.01.2023 |
Американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США та Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За підсумками всіх сценаріїв експертів Аналітичного центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS) перемогу здобуде Вашингтон, але дуже великою ціною.
У CSIS провели цю військову гру 24 рази, щоб відповісти на два основні питання: чи вдасться Китаю вторгнення на острів і якою ціною. У звіті говориться, що військову агресію буде провалено.
"США та Японія втрачають десятки кораблів, сотні літаків і тисячі військовослужбовців. Такі втрати завдали б збитків глобальному становищу США на багато років", - йдеться у доповіді. У більшості сценаріїв ВМС США втратили два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних кораблів. Приблизно 3200 американських військовослужбовців буде вбито за три тижні боїв, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття боїв в Іраку та Афганістані.
Згідно зі звітом, Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот буде розбитий, ядро його десантних сил знищено, а десятки тисяч солдатів потраплять у полон. За результатами штабних ігор Китай втратить близько 10 000 військовослужбовців та 155 бойових літаків, а також 138 великих кораблів.
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