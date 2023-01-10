Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аналітики змоделювали 24 сценарії війни США проти Китаю за Тайвань

 

Американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США та Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За підсумками всіх сценаріїв експертів Аналітичного центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS) перемогу здобуде Вашингтон, але дуже великою ціною.

У CSIS провели цю військову гру 24 рази, щоб відповісти на два основні питання: чи вдасться Китаю вторгнення на острів і якою ціною. У звіті говориться, що військову агресію буде провалено.

"США та Японія втрачають десятки кораблів, сотні літаків і тисячі військовослужбовців. Такі втрати завдали б збитків глобальному становищу США на багато років", - йдеться у доповіді. У більшості сценаріїв ВМС США втратили два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних кораблів. Приблизно 3200 американських військовослужбовців буде вбито за три тижні боїв, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття боїв в Іраку та Афганістані.

Згідно зі звітом, Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот буде розбитий, ядро ​​його десантних сил знищено, а десятки тисяч солдатів потраплять у полон. За результатами штабних ігор Китай втратить близько 10 000 військовослужбовців та 155 бойових літаків, а також 138 великих кораблів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1186  0,15 0,37 40,7886  0,01 0,03
EUR 41,8848  0,20 0,48 43,0300  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес