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Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ у 2023 році
11:28 10.01.2023 |
Міноборони Вірменії повідомило ОДКБ, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації.
Про це на пресконференції у вівторок заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.
"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об'єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", - сказав Пашинян.
Коментуючи повідомлення про те, що Вірменія поставила Росії ультиматум щодо того, що якщо Лачинський коридор не буде відкритий до 10 січня, Вірменія вийде з ОДКБ, Пашинян відповів. "Я не вважаю, що ми повинні говорити з нашими партнерами мовою ультиматумів. Те, що ми маємо сказати про цю ситуацію, вже було сказано, і, за великим рахунком, додати нічого".
У цьому році "миротворчі" навчання ОДКБ "Непорушне братство" мали відбутися у Вірменії. Ці навчання є командно-штабними, в них задіяні "миротворчі контингенти" всіх шести країн ОДКБ.
Нагадаємо, Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані в листопаді.
Як відомо, у середині вересня минулого року відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Проте країни-члени ОДКБ наполягли тільки на необхідності вирішення ситуації дипломатичним шляхом, що не влаштовує Вірменію.
У Вірменії відбувалися протести з вимогою виходу з ОДКБ.
В останні тижні у Вірменії загострилась напруга через блокаду азербайджанськими активістами Лачинського коридору, що веде до невизнаного Нагірного Карабаху. Активісти одного з політичних об'єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі у зв'язку з бездіяльністю російського "миротворчого контингенту" щодо блокади коридору.
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