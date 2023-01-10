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АНАЛІТИКА

Євросоюз торік став найбільшим у світі покупцем скрапленого газу

 

За підсумками 2022 року Європейський Союз став найбільшим у світі покупцем скрапленого природного газу, обійшовши Китай, Японію та Південну Корею.

Про це пише РБК із посиланням на дані Refinitiv.

Як повідомляється, на тлі різкого скорочення постачання російського трубопровідного газу країни Євросоюзу збільшили закупівлі СПГ на 58%, до 101 млн тонн.

Імпорт СПГ до Європи минулого року був еквівалентний 137 млрд кубометрів природного газу, що близько до обсягів постачання газу з Росії у 2021 році (близько 140 млрд кубометрів). 2022 року вони скоротилися більш ніж удвічі, до 60 млрд кубометрів.

У підсумку в світовому імпорті СПГ Євросоюз зайняв частку 24%, Японія - 17%, Китай - 15%, Південна Корея - 11%.

За даними європейського центру Bruegel, частка скрапленого газу в споживанні Європи зросла в 1,75 раза, з 20% до 35%, а частка російського газу, навпаки, зменшилася майже втричі, з 40% до 15%.

Раніше повідомлялося, що США на шляху до того, щоб цього року стати найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу (LNG), випередивши нинішнього лідера ринку Австралію після того, як завод у Техасі, який не працює, буде перезапущено.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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