Фінансові новини
- |
- 10.01.23
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У Німеччині розробляють електричний автобан
10:32 10.01.2023 |
Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів і вантажівок на автобані у північній Баварії, повідомляється у понеділок, 9 січня. Як пояснив керівник групи науковців Александер Кюль (Alexander Kühl), котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом.
Технологія працює так: котушки у дорожньому покритті генерують магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі, що забезпечить передачу до 125 кіловат потужності. Водії заощаджуватимуть час для зарядки, а для вантажівки при цьому зможуть використовувати менші та легші батареї, пояснив Кюль.
Метою проекту є "встановлення стандарту виробництва котушок та їх встановлення на дорозі", зазначив Кюль, який працює на кафедрі автоматизації виробництва в Ерлангені.
Партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Де саме, адміністрація автобану вирішить пізніше - залежно від того, де дорожнє покриття потребує оновлення. Вартість проєкту оцінюється у 8 мільйонів євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
|Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Швеція розпочала переговори зі США щодо угоди про оборонну співпрацю
|США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker
|Заразились 90% жителів. В Китаї спалах ковіду у великій провінції
|2022 року Індія стала третім за обсягом автомобільним ринком у світі
|МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків
Бізнес
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu