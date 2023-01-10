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АНАЛІТИКА

У Німеччині розробляють електричний автобан

 

Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів і вантажівок на автобані у північній Баварії, повідомляється у понеділок, 9 січня. Як пояснив керівник групи науковців Александер Кюль (Alexander Kühl), котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом.

Технологія працює так: котушки у дорожньому покритті генерують магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі, що забезпечить передачу до 125 кіловат потужності. Водії заощаджуватимуть час для зарядки, а для вантажівки при цьому зможуть використовувати менші та легші батареї, пояснив Кюль.

Метою проекту є "встановлення стандарту виробництва котушок та їх встановлення на дорозі", зазначив Кюль, який працює на кафедрі автоматизації виробництва в Ерлангені.

Партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Де саме, адміністрація автобану вирішить пізніше - залежно від того, де дорожнє покриття потребує оновлення. Вартість проєкту оцінюється у 8 мільйонів євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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