Швеція розпочала переговори зі США щодо угоди про оборонну співпрацю

Швеція і США розпочали переговори щодо угоди про оборонну співпрацю, оскільки ця північна країна готується стати повноправним членом НАТО разом зі своєю сусідкою Фінляндією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Угода, яка, як очікується, потребуватиме конституційних змін, забезпечить основу для американсько-шведської оборонної співпраці і створить правові умови для військової присутності США в скандинавській країні, заявили у шведському уряді.

Швеція, яка понад 200 років залишалася поза військовими альянсами, подала заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору в травні разом з Фінляндією. Вони очікують на ратифікацію Угорщини і Туреччини, щоб стати членами оборонного альянсу. Туреччина заперечує проти вступу північних країн, стверджуючи, що вони повинні робити більше для боротьби з тероризмом, включаючи екстрадицію людей, яких Туреччина звинувачує у зв'язках з терористами.

Переговори з США є "природним розвитком" довготривалої співпраці в галузі безпеки і оборони, заявив шведський уряд, додавши, що вони "чітко сигналізують про незмінну відданість США безпеці в Європі і в нашому регіоні".

США мають подібні угоди з кількома країнами світу. Уряд Фінляндії оголосив у вересні про намір розпочати аналогічні переговори, очікуючи, що вони триватимуть до двох років. Обидві скандинавські країни підписали заяви про наміри з США щодо оборонного співробітництва ще у 2016 році.