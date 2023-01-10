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Заразились 90% жителів. В Китаї спалах ковіду у великій провінції
23:42 09.01.2023 |
Китай, влада якого була змушена відмовитися від політики "нульового ковіду" і повних локдаунів на тлі протестів, зіткнувся з безпрецедентною кількістю нових випадків зараження коронавірусом.
За офіційними даними, у провінції Хенань, третьої за чисельністю у Китаї, зараз інфіковано майже 90% населення.
Місцеві чиновники повідомили журналістам, що кількість хворих у Хенані сягнула близько 88,5 млн людей, причому переважна більшість із них заразилася останніми тижнями.
Щоправда, пік захворюваності, який припав на 19 грудня, подолали, і наплив хворих у клініках провінції поступово спадає.
Цифри, які назвали місцеві чиновники, різко відрізняються від статистики, яку публікує центральна влада. Так, за офіційними даними центру, після скасування політики "нульового ковіду" в країні з населенням близько 1,4 млрд людей інфіковано лише 120 тисяч, а померло від коронавірусу лише 30 осіб.
Втім, влада Китаю стала досить вузько трактувати поняття "смерть від ковіду", тому в офіційну статистику тепер можуть не потрапляти багато пацієнтів, які померли на тлі коронавірусу. Крім того, було припинено обов'язкове масове тестування на ковід, і державна інформація вже не відображає справжньої епідеміологічної картини та масштабів нового спалаху.
Не вносять ясності також повідомлення місцевої та провінційної влади, які явно йдуть у розріз з офіційною статистикою центру.
Наприклад, влада одного з найбільших портових міст Китаю, Ціндао, напередодні Різдва повідомляла, що кількість тих, хто заразився, зростає на півмільйона щодня, проте ці цифри дуже швидко видалили.
Попит на паксловід
При цьому чиновники міністерства охорони здоров'я Китаю кажуть, що не включатимуть антиковідні ліки паксловід компанії Pfizer до базових медичних страховок через його високу вартість.
Попит на ці ліки, які до 31 березня ще надаватимуться за медичною страховкою, різко збільшився після того, як у грудні в країні було зареєстровано різке зростання нових заражень коронавірусом.
Компанія Pfizer у своїй заяві зазначила, що продовжить співпрацювати з китайською владою та відповідними акціонерами для "забезпечення адекватних поставок" цих ліків до Китаю.
У неділю влада Китаю також скасувала обов'язковий карантин для всіх, хто перебуває в країні з-за кордону, і відкрила кордон з Гонконгом.
За офіційними даними вже в суботу, напередодні зняття обмежень, масштаб внутрішніх перевезень досяг 34,7 млн осіб - це на третину більше, ніж в той самий період минулого року.
Очікується, що ситуація з поширенням коронавірусу в Китаї помітно погіршиться наприкінці місяця, коли вся країна справлятиме Місячний Новий рік, і мільйони людей з міст вирушать відвідати своїх літніх родичів у селах. У цей період, за прогнозами, мешканці здійснять понад два мільярди індивідуальних поїздок.
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