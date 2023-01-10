Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

2022 року Індія стала третім за обсягом автомобільним ринком у світі

 

Торік Індія вперше обігнала Японію за продажами автомобілів і стала третім за величиною автомобільним ринком у світі, повідомляє Nikkei Asia.

У звіті Nikkei Asia йдеться про те, що згідно з попередніми результатами, продажі нових автомобілів в Індії склали щонайменше 4,25 млн одиниць, перевищивши 4,2 млн автомобілів, проданих в Японії. Очікується, що обсяги продажів в Індії зростатимуть і далі.

Китай посідає перше місце за продажами автомобілів, за ним ідуть США. До 2021 року Японія була на третьому місці, але торік її потіснила Індія.

Nikkei Asia повідомляє, що більшість нових автомобілів, проданих торік в Індії, були автомобілями з бензиновим двигуном, включаючи гібриди, а електромобілі у продажах майже відсутні. 

Причиною того, що Індія обігнала Японію за рівнем продажам нових автомобілів, стала криза на ринку мікросхем. Автомобілі, призначені для індійського ринку, мають менше напівпровідників, ніж ті, що продаються в розвинених країнах.

Оскільки сьогодні в Індії проживає 1,4 млрд людей, очікується, що населення обжене Китай у цьому році й продовжить зростати до початку 2060-х років, це той чинник, який стимулюватиме попит на автомобілі.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9703  0,01 0,02 40,8027  0,03 0,08
EUR 41,6857  0,13 0,31 42,8537  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес