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2022 року Індія стала третім за обсягом автомобільним ринком у світі
23:37 09.01.2023 |
Торік Індія вперше обігнала Японію за продажами автомобілів і стала третім за величиною автомобільним ринком у світі, повідомляє Nikkei Asia.
У звіті Nikkei Asia йдеться про те, що згідно з попередніми результатами, продажі нових автомобілів в Індії склали щонайменше 4,25 млн одиниць, перевищивши 4,2 млн автомобілів, проданих в Японії. Очікується, що обсяги продажів в Індії зростатимуть і далі.
Китай посідає перше місце за продажами автомобілів, за ним ідуть США. До 2021 року Японія була на третьому місці, але торік її потіснила Індія.
Nikkei Asia повідомляє, що більшість нових автомобілів, проданих торік в Індії, були автомобілями з бензиновим двигуном, включаючи гібриди, а електромобілі у продажах майже відсутні.
Причиною того, що Індія обігнала Японію за рівнем продажам нових автомобілів, стала криза на ринку мікросхем. Автомобілі, призначені для індійського ринку, мають менше напівпровідників, ніж ті, що продаються в розвинених країнах.
Оскільки сьогодні в Індії проживає 1,4 млрд людей, очікується, що населення обжене Китай у цьому році й продовжить зростати до початку 2060-х років, це той чинник, який стимулюватиме попит на автомобілі.
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