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АНАЛІТИКА

У Бразилії заарештували 1200 учасників заворушень

 

Поліція Бразилії ввечері у понеділок, 9 січня, повідомляє про затримання близько 1200 учасників заворушень у столиці Бразиліа, які вдерлися напередодні до будівель Національного конгресу, Верховного суду, а також робочої резиденції глави держави - палацу Планалту. Протестувальники незадоволені результатами президентських виборів в країні та підтримують колишнього президента, правого популіста Жаіра Болсонару, який програв останні вибори.

Збитки, яких завдали учасники заворушень будівлям, "непоправні", повідомив в понеділок бразильський медіахолдинг "Глобу". За його даними, знищено годинник кінця XVIII століття, подарований королю Жуану VI, вкрадено рідкісну копію оригіналу конституції Бразилії, пошкоджено полотно "Мулатки" бразильського художника Алберту ді Кавальканті. Реставратори вже повідомили, що відновлення цього полотна триватиме не менше 90 днів.

Губернатор столичного округу Бразиліа Ібанейс Роша звільнив начальника служби безпеки столиці Андерсона Торреса, який раніше обіймав посаду міністра юстиції в уряді Болсонару.

Експрезидента Болсонару госпіталізували

Тим часом  експрезидента Бразилії Болсонару госпіталізували в Орландо, штат Флорида у США, з болем у животі, повідомляють ЗМІ 9 січня. 67-річний Болсонару виїхав з Бразилії до США за два дні до закінчення терміну президентських повноважень. Він має низку проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ножовим нападом, який ледь не забрав його життя під час його президентської кампанії 2018 року.

США не отримували запитів щодо Болсонару

Сполучені Штати заявляють, що не отримували жодних офіційних запитів від бразильського уряду щодо статусу колишнього президента Жаїра Болсонару після штурму його прихильниками Конгресу Бразилії, заявили у понеділок у Білому домі. Радник з Національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що американські чиновники не мають прямого контакту з Болсонару.

Минулого тижня відбулася інавгурація нового президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Бразилія
 

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