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АНАЛІТИКА

Молдова отримає партію БТР Piranha від Німеччини

Молдова отримає партію БТР Piranha від Німеччини

 

Збройні сили Молдови отримають партію бронетранспортерів Piranha від уряду Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило міністерство оборони Молдови.

Зазначається, що перші БТР прибудуть до Молдови вже у вівторок.

Техніку передається в контексті модернізації спроможностей армії Молдови та на підставі угоди, підписаної між оборонним відомством країни та Німеччиною у жовтні 2021 року.

"Бронетранспортери будуть використовуватися у підготовці військовослужбовців, які будуть залучатися до міжнародних миротворчих місій", - уточнює відомство.

БТР Piranha - колісні 8×8/4 бойових броньовані машини виробництва швейцарської компанії Mowag, що перебувають на озброєнні багатьох країн.

У жовтні 2022 року міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін підтримає Молдову наданням військового обладнання та навчанням солдатів.

Крім того, у 2023 році оборонні витрати Молдови зростуть на 650 мільйонів леїв, або приблизно 68,2%. Кошти будуть спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.
 

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