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Молдова отримає партію БТР Piranha від Німеччини
17:52 09.01.2023 |
Збройні сили Молдови отримають партію бронетранспортерів Piranha від уряду Німеччини.
Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило міністерство оборони Молдови.
Зазначається, що перші БТР прибудуть до Молдови вже у вівторок.
Техніку передається в контексті модернізації спроможностей армії Молдови та на підставі угоди, підписаної між оборонним відомством країни та Німеччиною у жовтні 2021 року.
"Бронетранспортери будуть використовуватися у підготовці військовослужбовців, які будуть залучатися до міжнародних миротворчих місій", - уточнює відомство.
БТР Piranha - колісні 8×8/4 бойових броньовані машини виробництва швейцарської компанії Mowag, що перебувають на озброєнні багатьох країн.
У жовтні 2022 року міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін підтримає Молдову наданням військового обладнання та навчанням солдатів.
Крім того, у 2023 році оборонні витрати Молдови зростуть на 650 мільйонів леїв, або приблизно 68,2%. Кошти будуть спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.
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